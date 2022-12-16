Лучше держаться подальше: женщины с этими именами обладают невыносимым характером

Встреча с резким, грубым, прямолинейным человеком всегда доставляет множество негативных эмоций, она надолго оставляет в душе неприятный осадок. Невыносимым характером может обладать кто угодно - мужчина, женщина, ребенок, подросток, пенсионер, однако сегодня речь пойдет именно о представительницах прекрасного пола. Эксперты в области эзотерики и непознанного убеждены, что крутой нрав обычно свойственен обладательницам определенных имен. Безусловно, из любого правила есть свои исключения, но, согласно наблюдениям, общение именно с этими дамами может доставить немало хлопот.

Варвара

Обладательница имени Варвара - девушка целеустремленная и активная. С одной стороны, это хорошо, с другой - она постоянно попадает в какие-нибудь приключения. Советы доброжелателей Варя из принципа не станет слушать, но когда в ее жизни начинаются неприятности, начинает открыто винить в этом окружающих.

Причем на “ласковые” словечки Варвара никогда не скупится.

Виктория

Дамы с “победным” именем Виктория - любительницы покричать и пошуметь. Они категорически не воспринимают другие точки зрения, кроме своей собственной. Мнение мужа, подруг, родственников для Вики - пустой звук. Близкие уже смирились с этой чертой и махнули рукой. А вот новым знакомым приходится несладко - услышав “нет”, Виктория способна устроить настоящий скандал.

Кристина

Носительница имени Кристина любит задирать свой изящный носик. По ее мнению, на свете нет никого умнее и разборчивее ее. Зачастую Кристина идет напролом к своей цели, попутно собирая синяки и шишки, но ни за что не признается, что была не права и следовало послушать чужого совета.

Зато поворчать на окружающих и покритиковать их действия для нее - милое дело.

Светлана

Девушки по имени Светлана отличаются своей злопамятностью. Обладательницы этого красивого и светлого имени на деле часто оказываются теми еще злобными фуриями. Если Света посчитает, что ее кто-то обидел, сделает все возможное, чтобы испортить виновнику жизнь. Кроме того, она обожает мужское внимание и часто заставляет своего избранника страдать от ревности.

Юлия

Юлия - человек настроения. Еще только пять минут назад она шутила и смеялась, и вот уже хмурит брови и надувает губки. Когда обладательница имени не в духе, под горячую руку к ней лучше не попадаться. В гневе Юленька бывает резкой и даже грубой, отбреет так, что вовек не забудешь.