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Лучше держать себя в руках: эти вещи за столом делают все, хотя категорически запрещено

14 ноября 2023 06:45
Лучше держать себя в руках: эти вещи за столом делают все, хотя категорически запрещено

Избегайте подобных жестов, чтобы не прослыть невежей.

Многие считают, что правила этикета давно устарели, а пыльные книги о приличном поведении в обществе пора выкинуть. Однако нормы помогают успешно взаимодействовать друг с другом и не разочаровывать окружающих. Важно помнить о пристойности и за столом, чтобы не испортить аппетит своим компаньонам.

Оказавшись в дорогом ресторане, многие сразу же кладут на стол смартфон. В худшем случае еще и отвечают на сообщения во время трапезы. Рекомендуется поставить телефон на беззвучный режим и убрать его в сумку. К тому же на мобильнике масса бактерий, так что соседство с едой абсолютно негигиенично. То же самое касается и очков — подготовьте для них футляр.

Нет места на столе и локтям. Согласно старым нормам этикета, их класть на скатерть могут только замужние женщины. Считалось, что подобный жест говорит:

«Я уже занята. Без шансов».

Но лучше держать локти за пределами стола.

Фото: Photo by Priscilla Du Preez 🇨🇦 on Unsplash
Алла Новикова
Алла Новикова
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