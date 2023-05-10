Лучше, чем в кино: как Меньшов и Алентова воссоединились после 4 лет в разлуке

Вера Алентова и Владимир Меньшов стали мужем и женой в 1962-м и считались одной из самых известных пар советского кино. Многие поклонники откровенно завидовали им, но мало кто знал, о том, что после рождения дочери Юлии супруги решили расстаться.

Поводом для разрыва стали проблемы с жильем и отсутствие денег в их семье. Меньшову и Алентовой приходилось жить в разных общежитиях и виделись они редко, поэтому любовь постепенно начала утихать. После того, как на свет появилась Юлия, проблем стало еще больше, и, хотя Меньшов пытался наладить отношения, отправляя супруге трогательные письма, они расстались.

«Жилось очень тяжело. У нас вообще ничего не было», — вспоминала Алентова в одном из интервью.

В течение четыре лет Алентова и Меньшов жили порознь. Режиссер активно встречался с дочерью, стараясь быть хорошим отцом, но его жена не позволяла им сблизиться. Они даже завели новые отношения, но однажды решили встретиться в Орле, когда все случайно оказались в одном городе. И тогда маленькая Юля шокировала мать своим признанием.

«Мой папочка здесь!» — закричала будущая звезда экрана, сидя в поезде.

Слова дочери удивили Алентову, которая не догадывалась, что у ее дочери настолько близкие отношения с отцом. После этого она начала перечитывать письма Меньшова, которые он писал ей, и поняла, насколько счастливо они жили, несмотря на отсутствие денег. И однажды она просто привела Меньшова домой и заявила дочери, что теперь они будут жить все вместе.