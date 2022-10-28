Лучше, чем в этом фильме, СССР еще не высмеивали: в восторге даже ярые патриоты

Фильмы польского режиссера Юлиуша Махульского всегда были популярны в Советском Союзе: «Ва-банк», «Сексмиссия», «Кингсайз» и другие ленты имели значительный зрительский успех. Но картина «Дежа вю» о приключениях чикагского гангстера в Одессе двадцатых годов стоит в этом ряду особняком. Многие критики отмечают, что лучше, чем в этом фильме, СССР еще никто никогда не высмеивал.

В своей комедии-фарсе режиссер настолько едко отразил советские реалии двадцатых годов, что даже советские люди конца восьмидесятых не могли не опознать очень многих вещей, которые остались неизменными за шесть десятков лет. Скажем, недоумение незадачливого киллера по поводу того, почему к нему в гостиничный номер без спроса подселяют кого-то еще, было актуально и в 1925-м, и в 1989-м.

В восторге от фильма Махульского остались и российские зрители.