«Лучше, чем у самого Кинга»: новый хоррор режиссера хитового «Варвара» нарекли фильмом года — и сравнивают с «Пленницами» Вильнева

В 2022 году Зак Крэггер снял «Варвара» — хит, о котором говорили даже те, кто ужастики терпеть не может. Он ворвался в жанр без спроса и оставил после себя жуткое, смешное и странно трогательное зрелище. Теперь у режиссера в руках бюджет побольше, актеры покрупнее (Джош Бролин! Джулия Гарнер!), и проект, который по первым отзывам — не хоррор даже, а многослойная притча.

Причем притча эта хочет быть и «Пленницами» Вильнева, и «Магнолией» Пола Томаса Андерсона. Первые зрители «Орудия» уже говорят, что «история тут лучше, чем у самого Кинга», а фильм — без оговорок лучшим в году. Звучит как провокация? Разбираемся.

17 детей бегут в ночь. И никто не понимает почему

Завязка звучит почти как городская легенда: однажды ночью все ученики третьего класса (все, кроме одного) встают с кровати, выбегают на улицу и исчезают — с вытянутыми в стороны руками, как самолетики. Это фиксируют камеры наблюдения, и с этого момента начинается кошмар: полиция в панике, родители в отчаянии, а вся ярость и подозрения обрушиваются на их учительницу Жюстин Ганди.

Ее отстраняют от работы, она спивается, но отчаянно пытается понять, что произошло. На этом этапе ты думаешь: ага, сейчас будет драма с монстром, секта или проклятие, все по учебнику. Но Крэггер к учебникам относится с легким презрением.

Нелинейное, многоголосое и пугающе человечное

«Орудия» устроены сложно — это не классический хоррор с одной героиней и одной тайной. Повествование распадается на фрагменты: за Жюстин следит отец одного из пропавших мальчиков; в истории всплывает полицейский, с которым у нее интрижка; появляется бездомный наркоман, случайно забредший в дом одного из исчезнувших…

У каждого — своя точка зрения, свой кусок пазла. И каждый из них подводит нас к одному и тому же дому, в котором что-то не так — но чем глубже ты вглядываешься, тем труднее назвать это «злом».

Отсюда сравнения с «Магнолией» и «Криминальным чтивом» — за счет структуры и ансамбля. И с «Пленницами» — за счет нарастающего ужаса, в котором исчезновение детей становится триггером для общего морального распада.

Зрители в первых отзывах говорят про «чувство холодной паники», про «структурный триумф», про «жуткую ироничную аллегорию о недоверии, коллективной истерии и потребности найти виноватого». В какой-то момент это вообще становится метафорой о том, как социум по щелчку превращается в стадо охотников на ведьм.

Без зеркал, скримеров и банальностей

Крэггер не из тех, кто пугает тебя отражением в зеркале или скрипящей дверью. Он из тех, кто запоминает: страшнее всего — невозможность объяснить.

Здесь нет однозначных ответов и дешевых финтов. Саспенс строится не на том, что за тобой следит, а на том, почему ты больше не чувствуешь себя нормальным. Почему родители застыли в гостиной, как манекены? Почему директор школы, весь в крови, внезапно нападает на героев? Почему… ладно, не будем спойлерить.

Сценарий (и это огромная редкость) записан в полных сценах: с завязкой, развитием и кульминацией. Ты не мечешься от клипа к клипу, как в большинстве современных ужасов, а по-настоящему живешь в этих фрагментах. Это дает и темп, и глубину — пусть даже сами персонажи, как признались некоторые критики, не слишком объемные.

Так все-таки «Орудия» — это что?

Это не фильм с ответами. Это фильм-вирус. Он заражает странными вопросами и странным образом затрагивает личное — страх быть неправильно понятым, страх за своего ребенка, страх перед бессмысленным. Некоторые рецензенты жалуются на финал, который не удовлетворяет логически, но все как один признают: это произведение «нельзя развидеть». Попробуем 8 августа?

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