Лучше, чем у Рязанова: что осталось от «Иронии судьбы» после вмешательства американцев

Некоторые советские шедевры кинематографа пришлись по душе зрителям во всем мире. И даже американцы оценили творения Гайдая, Меньшова и, конечно, Рязанова. Но одним одобрением все не закончился, и за океаном было решено снять ремейк знаменитой новогодней комедии.

Так, на экраны вышла «Ирония судьбы в Голливуде». За основу сценария был взят сюжет известной советской картины. Однако его специально адаптировали для американской аудитории, оставив лишь несколько культовых эпизодов. Например, сцена в бане и встреча героев в кровати все таки вошли в финальную версию ремейка. Однако в отличие от оригинала, главный герой путает не город, а всего лишь улицу.

Российские зрители остались в восторге от голливудской версии «Иронии судьбы» и оценили сценарий, который получился даже лучше, чем в картине Рязанова.