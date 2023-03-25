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Лучше, чем у Рязанова: что осталось от «Иронии судьбы» после вмешательства американцев

25 марта 2023 16:45
Лучше, чем у Рязанова: что осталось от «Иронии судьбы» после вмешательства американцев

Фильм получил много восторженных отзывов

Некоторые советские шедевры кинематографа пришлись по душе зрителям во всем мире. И даже американцы оценили творения Гайдая, Меньшова и, конечно, Рязанова. Но одним одобрением все не закончился, и за океаном было решено снять ремейк знаменитой новогодней комедии.

Так, на экраны вышла «Ирония судьбы в Голливуде». За основу сценария был взят сюжет известной советской картины. Однако его специально адаптировали для американской аудитории, оставив лишь несколько культовых эпизодов. Например, сцена в бане и встреча героев в кровати все таки вошли в финальную версию ремейка. Однако в отличие от оригинала, главный герой путает не город, а всего лишь улицу.

Российские зрители остались в восторге от голливудской версии «Иронии судьбы» и оценили сценарий, который получился даже лучше, чем в картине Рязанова. Лучше, чем у Рязанова: что осталось от «Иронии судьбы» после вмешательства американцев

«Лента оказалась очень лёгкой, нежной и не затянутой лишними линиям», «Фильм милый, новогодний, теплый и уютный», — прокомментировали россияне.

Фото: Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975), кадр из фильма «Ирония судьбы в Голливуде» (2022)
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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