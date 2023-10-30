Лучше, чем «Сельдь под шубой»: этот советский салат никто не готовит, и очень зря

В годы СССР на застольях иногда появлялись диковинные блюда, которые могли удивить своим вкусом даже самых взыскательных гостей. Со временем некоторые из них безвозвратно ушли в прошлое. И, как оказалось, очень зря. Например, этот советский салат намного оригинальнее той же самой «Селедки под шубой», но его уже никто не готовит.

Речь идет о блюде под названием «Рыбка в пруду». Для него нужно сварить картофель, морковь и четыре куриных яйца. Готовые овощи измельчают на крупной терке, лук режут небольшими кубиками, а соленые огурцы — соломкой. Желтки достаточно размять вилкой, белки же придется также пропустить через терку.

Салат укладывается слоями. В самый низ раскладывают половину всего картофеля, смазывая его майонезом, затем наступает очередь лука, к которому добавляют измельченные шпроты. Сверху — оставшаяся часть картошки с майонезом.

После этого наступает черед соленых огурцов, желтков и тертой моркови. Затем выкладывают белок и украшают блюдо целыми шпротами. Салат должен настояться в холодильнике хотя бы полчаса, и тогда его можно будет подавать к столу.