Лучше быть тише травы: 3 слова, которые даже умные люди говорят не к месту

Иногда в попытках обогатить свою речь хочется насытить ее довольно редкими выражениями. Но, как правило, подобные слова часто оказываются не к месту. Даже умные люди, уверенные в значении своих высказываний, могут легко ошибиться и прослыть откровенными невеждами. Есть три слова, с которыми никто не застрахован от ошибок.

Роспись. Очень часто так пытаются назвать подпись, которую ставят под официальным документом. На самом деле, это в корне неверно. «Роспись» можно использовать лишь тогда, когда говорят о какой-то настенной живописи или составленном списке чего-либо.

Дилемма. Данное слово ассоциируется с определенной проблемой, которая заставляет срочно изобретать ее решение. Однако его точное значение кроется в слоге «ди»: обычно это полемический довод, который в беседе противопоставляют оппоненту. И другому человеку нужно выбрать только из двух противоположных положений (или-или), в которых третье просто невозможно.

Нелицеприятный. Чаще всего это прилагательное используют в значении «неудобный» или даже «стыдный». Слово же произошло от уже забытого «лицеприятный», что было равно «льстивый» и «угодливый». Соответственно, приставка «не» давала противоположный смысл: «беспристрастный» или «справедливый».