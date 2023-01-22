Лучше быть начеку: в этом возрасте мужчины изменяют женам гораздо чаще

История этого исследования начиналась весьма просто, и никто из ученых не думал о настоящем открытии.

Два американских профессора решили изучить анкеты женатых мужчин на одном из специальных сайтов для знакомств. Они не надеялись получить конкретную информацию, но результат их поразил. Оказалось, что возраст примерно миллиона пользователей заканчивается на цифру 9. Последующие шесть исследований только подтвердили вывод, что мужья чаще всего изменяют в 29, 39 и 49 лет. Это происходит из-за кризисов и размышлений о жизни, которые на стыке десятилетий приобретают еще большую силу. Любовница в этом случае дает яркие и запоминающиеся эмоции.

Другой ученый подтвердил эти исследования и добавил, что мужчины в 49 лет больше склонны к супружеской неверности, потому что они становятся привлекательны и для молодых девушек, и для более возрастных женщин.

После таких выводов женам обязательно стоит присмотреться к своим супругам именно в это непростое время.