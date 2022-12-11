Лучше бы «зомби» не возвращались: иностранцы назвали худший российский фильм

Отечественное кино уже давно переживает не самые лучшие времена. За последние десятилетия в России было выпущено множество провальных картин, от которых плевались и россияне, и иностранцы.

Одной из самых постыдных картин считается «Возвращение мушкетеров», вышедшая в 2009 году. После шедевральных первых фильмов 70-х годов к такому позорному зрелищу никто не был готов. На одной международной платформе последние «Мушкетеры» получили оценку 2.7 из 10. По словам иностранных зрителей, было бы намного лучше, если бы престарелые актеры из оригинального фильма не возвращались на экраны. А сюжет, по их словам, просто высосан из пальца.

Фильм провалился по всем фронтам: нелогичный сценарий, несуразные диалоги, бессмысленные и беспощадные спецэффекты. Именитые постаревшие актеры хоть и старались играть искренне, но в итоге не спасли ситуацию. Все эти факторы сложились против создателей фильма и навсегда похоронили историю о некогда бравых мушкетерах.