Лучше бы родился счастливым: вундеркинд из «Самого умного» опустился на самое дно перед смертью

Шоу «Самый умный» в нулевых пользовалось огромной популярностью. Дети, которые засветились в нем, давно выросли. Их судьба сложилась по-разному, а кого-то уже и вовсе нет в живых.

Участие в проекте не принесло счастья Сергею Резниченко. Этому парню предрекали блестящее будущее. В три года он уже умел читать, а в 15 лет владел несколькими иностранными языками и поступил в университет. В общем, был настоящим вундеркиндом.

Однако блестящие умственные способности не стали залогом успеха.

В ВУЗе отношения с однокурсниками не складывались из-за разницы в возрасте. На работу юношу также не брали, поскольку не воспринимали всерьез. В результате он совсем забросил учебу и оказался в трудном финансовом положении.

Вдобавок к этому не клеилась и личная жизнь. Перед смертью молодой человек опустился на самое дно. Узнав о том, что любимая девушка выходит замуж, Резниченко погиб при странных обстоятельствах.