Лучше бы родился счастливым: что стало с самым красивым мальчиком в мире

Расхожая и клишированная фраза «Не родись красивым, а родись счастливым» больно аукнулась одному из самых красивых мужчин на планете. Бьерн Андерсен поплатился за свой статус и за свою популярность.

Андерсен давно не молод, однако клеймо самого красивого и самого сексуального с ним по сей день. Дело в том, что за успех модель и актер расплачивается сейчас.

Сплетни, слухи и нечеловеческое горе преследуют его всю жизнь. На заре карьеры Андерсена упрекали в связях с «сильными мира сего». По мнению хейтеров, успеха и признания он добился лишь благодаря протекции, а вовсе не с помощью красоты и таланта.

В личной жизни и семье его также преследовали неудачи и боль. Его сын погиб при таинственных обстоятельствах в десятимесячном возрасте. Случившееся так сильно ранило Андерсена, что ему пришлось проходить курс лечения у психиатра.

Затем артист нашел в себе силы вернуться в кино. Однако о своем решении он жалеет по сей день, о чем не раз признавался в интервью. Самый красивый мужчина в мире уверен, что это решение разрушило его жизнь.

Сейчас Бьерн ведет тихую семейную жизнь с супругой в предместье Стокгольма и с ужасом вспоминает дни былой популярности, которые не принесли ему ничего, кроме материальных благ.