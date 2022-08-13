«Лучше бы промолчала»: Ахеджакова сдержала клятву, данную Сталину

Обещавшая когда-то строить коммунизм Лия Ахеджакова забыла об этом намерении, но все же сдержала другое обещание, данное когда-то в письме Иосифу Сталину. Написать госсекретарю ее в детстве подтолкнула смертельная болезнь матери — туберкулез.

Артистка попросила прислать лекарство, и хотя она до сих пор сомневается, что письмо дошло до адресата, семья вскоре действительно получила препарат.

«В том письме я поклялась окончить школу с золотой медалью. Лучше бы я промолчала тогда. Я ее выгрызла», — призналась Ахеджакова в разговоре с изданием «7Дней ».

По словам Лии Меджидовны, она пообещала «отцу народов» многое, в том числе стать истовым строителем коммунизма. Сойти с этой тропы ей помогла другая артистка, пережившая сталинские лагеря. Именно она, поделилась Ахеджакова, и вырастила будущую звезду советского кино в интеллигентной и диссидентской среде.