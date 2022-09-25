Лучше бы полсамолета пилой отпилили: этот советский блокбастер подняли на смех

Дзен-канал «Рожден в СССР » обратил внимание на очевидные глупости культового советского фильма «Экипаж». Автор статьи разобрал сцену, где из-за экстренного торможения у самолета отрывается хвостовая часть, которая вспыхивает и сгорает.

По сюжету, самолет тормозит юзом и замедляется ровно, будто по рельсам, хотя по мокрой полосе его должно тащить в сторону. Вопросы вызывает и то, почему самолет не был оборудован антиблокировочной системой тормозов. Антиблокировочная система не позволила бы полностью заблокировать колеса при торможении – и самолет бы не потерял управляемость. К слову, такая система была разработана еще за 40 лет до выхода фильма. Смутил автора статьи и звук торможения юзом на скользкой поверхности, подозрительно похожий на звук во время торможения покрышек на сухом асфальте. И наконец, почему у самолета отвалился кусок самолета вместе с хвостом, если самолет даже не развалился пополам при ударе об землю?

В культовой сцене самолет претерпел подозрительно поломок, зато момент получился по-настоящему драматичным.