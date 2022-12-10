Лучше бы не видели: Дана Борисова разделась после пластической операции и шокировала народ
Не повезло с хирургом.
В молодости Дана Борисова была одной из первых красавиц отечественного телевидения. Но с годами очаровательная ведущая «Армейского магазина» изменилась до неузнаваемости. В свои 46 лет Борисова – постоянная клиентка косметологов и пластических хирургов.
В этом году телеведущая сделала две липосакции и поделилась результатами в соцсетях. Бугры и впадины на теле Даны шокировали поклонников – и не все оценили «честное» фото в купальнике на фоне дачных пейзажей.
«Как говорится, пойдет для сельской местности», «Лучше спортом заниматься и питание корректировать. От лени все», «Просто вам не везло с врачами», – писали в комментариях.