Лучше бы не видели: Дана Борисова разделась после пластической операции и шокировала народ

В молодости Дана Борисова была одной из первых красавиц отечественного телевидения. Но с годами очаровательная ведущая «Армейского магазина» изменилась до неузнаваемости. В свои 46 лет Борисова – постоянная клиентка косметологов и пластических хирургов.

В этом году телеведущая сделала две липосакции и поделилась результатами в соцсетях. Бугры и впадины на теле Даны шокировали поклонников – и не все оценили «честное» фото в купальнике на фоне дачных пейзажей.