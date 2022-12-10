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Киноафиша Статьи Лучше бы не видели: Дана Борисова разделась после пластической операции и шокировала народ

Лучше бы не видели: Дана Борисова разделась после пластической операции и шокировала народ

10 декабря 2022 07:45
Лучше бы не видели: Дана Борисова разделась после пластической операции и шокировала народ

Не повезло с хирургом.

В молодости Дана Борисова была одной из первых красавиц отечественного телевидения. Но с годами очаровательная ведущая «Армейского магазина» изменилась до неузнаваемости. В свои 46 лет Борисова – постоянная клиентка косметологов и пластических хирургов.

В этом году телеведущая сделала две липосакции и поделилась результатами в соцсетях. Бугры и впадины на теле Даны шокировали поклонников – и не все оценили «честное» фото в купальнике на фоне дачных пейзажей.

«Как говорится, пойдет для сельской местности», «Лучше спортом заниматься и питание корректировать. От лени все», «Просто вам не везло с врачами», – писали в комментариях.

Лучше бы не видели: Дана Борисова разделась после пластической операции и шокировала народ
Фото: Globallookpress.com, Legion-Media, соцсети
Алла Новикова
Алла Новикова
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