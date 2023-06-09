Лучше бы не позорилась: вскрылась постыдная тайна Ирины Безруковой

На днях актриса Ирина Безрукова поделилась фото в купальнике. Однако вместо комплиментов она получила шквал критики. Более того, экс-супругу экранного Саши Белого обвинили в чрезмерном увлечении фильтрами.

58-летняя Безрукова предстала в облегающем купальнике, который подчеркнул невероятно стройную фигуру артистки. Однако подписчики обратили внимание, что не все так идеально со снимком. Они отметили, что Ирина переборщила с фильтрами и проморгала, как стена возле ее правой руки съехала вниз. По мнению пользователей Сети, лучше бы Безрукова предстала в своем естестве и не позорилась бы.

Актрису не в первый раз уличают в неумеренной любви к фотошопу.

Вот что пишут фолловеры Ирины: «Зачем столько обработки?», «Скоро на фотографиях будет младенец».

Другие подписчики отметили, что не следует звезде показывать себя во всей красе.