Лучше бы молчала: Загитова ляпнула такое, что у всех волосы встали дыбом

Алина Загитова готова составить конкуренцию Ольге Бузовой. Прежде звезда «Дома-2» удивляла публику своими глубокомысленными изречениями, но олимпийская чемпионка ее превзошла.

Окончив профессиональную карьеру, фигуристка подалась в телеведущие. Зрители не раз травили Алину за то, что та двух слов связать не может. Ораторское мастерство явно не ее конек.

Об этом снова заговорили после того, как спортсменка выступила в качестве спикера на Петербургском экономическом форуме. Общаясь с журналистами, звезда ляпнула такое, что у всех волосы встали дыбом.

Знаменитость предалась пространственным рассуждениям о том, что сегодня происходит в мире фигурного катания. Загитова подчеркнула, что все более актуальными становятся соревнования между мужчинами и женщинами. По уверению звезды, такие состязания представляют огромный интерес, поскольку до конца не ясно, кто сильнее.

Когда Алину спросили, кто же, по ее мнению, обладает наибольшим преимуществом — мужчина или женщина— она ответила весьма оригинально.

«Ну, не знаю. Давайте я скажу 50/50», — приводит слова знаменитости портал «Спорт24».

Интернет-пользователи пришли в ужас от ума и сообразительности Загитовой.