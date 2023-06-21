Лучше бы молчала: Загитова ляпнула такое, что у всех волосы встали дыбом
Спортсменка публично опозорилась.
Алина Загитова готова составить конкуренцию Ольге Бузовой. Прежде звезда «Дома-2» удивляла публику своими глубокомысленными изречениями, но олимпийская чемпионка ее превзошла.
Окончив профессиональную карьеру, фигуристка подалась в телеведущие. Зрители не раз травили Алину за то, что та двух слов связать не может. Ораторское мастерство явно не ее конек.
Об этом снова заговорили после того, как спортсменка выступила в качестве спикера на Петербургском экономическом форуме. Общаясь с журналистами, звезда ляпнула такое, что у всех волосы встали дыбом.
Знаменитость предалась пространственным рассуждениям о том, что сегодня происходит в мире фигурного катания. Загитова подчеркнула, что все более актуальными становятся соревнования между мужчинами и женщинами. По уверению звезды, такие состязания представляют огромный интерес, поскольку до конца не ясно, кто сильнее.
Когда Алину спросили, кто же, по ее мнению, обладает наибольшим преимуществом — мужчина или женщина— она ответила весьма оригинально.
«Ну, не знаю. Давайте я скажу 50/50», — приводит слова знаменитости портал «Спорт24».
Интернет-пользователи пришли в ужас от ума и сообразительности Загитовой.
«В голове опилки», «Ей школу нужно закончить, а не выступать перед серьезными дядями и тетями», «Двух слов связать не может, словарного запаса не хватает», — пишут в Сети.