Лучше бы, как в фильме «Одиноким предоставляется общежитие»: трагедия Иры никого не оставит равнодушным

Звезда Елены Майоровой зажглась в 80-е. Проекты с участием талантливой актрисы выходили один за другим — звезда экрана купалась в лучах собственной славы, но продлилась эта сказка недолго.

Уже в 90-е годы карьера артистки, запомнившейся многим по роли Иры Санько в фильме «Одиноким предоставляется общежитие», застопорилась. Майорова продолжала появляться на съемочных площадках, но уже не столь активно, как прежде. Однако актриса не отчаивалась и надеялась, что сыграет еще немало ярких ролей. Сбыться ее надеждам было не суждено.

В 1997 году артистка погибла при странных обстоятельствах.

Согласно официальной версии, платье Майоровой загорелось прямо на ней от пролитого керосина. Звезду доставили в больницу с ожогами, покрывающими 80% тела, но спасти ее так и не удалось.

Есть и другая версия случившегося. Многие близкие актрисы не исключают того, что она наложила на себя руки, поскольку страдала от продолжительной депрессии на фоне проблем в личной жизни. К сожалению, найти свое счастье, в отличие от героинь картины Самсона Самсонова, ей так и не удалось.