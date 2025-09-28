«Лучше бы его не было»: Бондарчук был чернее тучи на премьере «Они сражались за Родину» — упустил возможность всей жизни

«Они сражались за Родину» — это не просто военная драма, а настоящее кинонаследие. Картина 1975 года с рейтингом 8,3 балла спустя почти полвека по-прежнему остается в топах и считается одним из самых честных фильмов о Великой Отечественной войне.

Снятая к 30-летию Победы по одноименному, так и не завершенному роману Михаила Шолохова, лента показала измотанную Красную Армию летом 1942-го: отступление к Дону, привалы, разговоры солдат, редкие минуты отдыха и огромные потери накануне перелома в войне.

Для зрителей премьера в «Мосфильме» стала событием. Зал аплодировал стоя, критики восторгались. Но сам Сергей Бондарчук — режиссер и автор этого шедевра — стоял мрачный и, как вспоминала его дочь Наталья, не испытывал радости.

Потеря друга

Главная боль Бондарчука была связана с Василием Шукшиным. Актер и писатель сыграл в фильме, но умер прямо во время съемок. Для режиссера это стало ударом

Лучше бы этого фильма не было. Вася, Вася, Вася… — шептал он, когда дочь пыталась утешить его после премьеры.

Трагедия была не только в потере друга, но и в том, что Бондарчука терзало чувство вины.

Неснятый фильм

Делом всей жизни для Шукшина был фильм о Степане Разине, по собственному роману «Я пришел дать вам волю». Он мечтал сыграть главную роль, подбирал актеров, места съемок. Но чиновники затягивали: опасались картины про свободу и народного бунтаря.

Бондарчук обещал другу: как только закончит «Они сражались за Родину», он поможет пробить фильм о Разине. Шукшин оживился, поверил, что его замысел осуществится. Но смерть оборвала все.

Для Шукшина этот персонаж был больше, чем литературный образ — он плакал, когда осознал его гибель на бумаге. И именно поэтому Бондарчук всю жизнь сожалел, что взялся за свой проект вместо того, чтобы помочь осуществить мечту друга.

Так и случилось, что для миллионов зрителей «Они сражались за Родину» стали символом героизма и боли войны. А для Бондарчука — тяжелым напоминанием об утрате и несбывшихся амбициях близкого человека.

