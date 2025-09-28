Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Лучше бы его не было»: Бондарчук был чернее тучи на премьере «Они сражались за Родину» — упустил возможность всей жизни

«Лучше бы его не было»: Бондарчук был чернее тучи на премьере «Они сражались за Родину» — упустил возможность всей жизни

28 сентября 2025 09:25
«Лучше бы его не было»: Бондарчук был чернее тучи на премьере «Они сражались за Родину» — упустил возможность всей жизни

Нес этот тяжелый крест до конца.

«Они сражались за Родину» — это не просто военная драма, а настоящее кинонаследие. Картина 1975 года с рейтингом 8,3 балла спустя почти полвека по-прежнему остается в топах и считается одним из самых честных фильмов о Великой Отечественной войне.

Снятая к 30-летию Победы по одноименному, так и не завершенному роману Михаила Шолохова, лента показала измотанную Красную Армию летом 1942-го: отступление к Дону, привалы, разговоры солдат, редкие минуты отдыха и огромные потери накануне перелома в войне.

Для зрителей премьера в «Мосфильме» стала событием. Зал аплодировал стоя, критики восторгались. Но сам Сергей Бондарчук — режиссер и автор этого шедевра — стоял мрачный и, как вспоминала его дочь Наталья, не испытывал радости.

Потеря друга

Главная боль Бондарчука была связана с Василием Шукшиным. Актер и писатель сыграл в фильме, но умер прямо во время съемок. Для режиссера это стало ударом

Лучше бы этого фильма не было. Вася, Вася, Вася… — шептал он, когда дочь пыталась утешить его после премьеры.

Трагедия была не только в потере друга, но и в том, что Бондарчука терзало чувство вины.

«Лучше бы его не было»: Бондарчук был чернее тучи на премьере «Они сражались за Родину» — упустил возможность всей жизни

Неснятый фильм

Делом всей жизни для Шукшина был фильм о Степане Разине, по собственному роману «Я пришел дать вам волю». Он мечтал сыграть главную роль, подбирал актеров, места съемок. Но чиновники затягивали: опасались картины про свободу и народного бунтаря.

Бондарчук обещал другу: как только закончит «Они сражались за Родину», он поможет пробить фильм о Разине. Шукшин оживился, поверил, что его замысел осуществится. Но смерть оборвала все.

«Лучше бы его не было»: Бондарчук был чернее тучи на премьере «Они сражались за Родину» — упустил возможность всей жизни

Для Шукшина этот персонаж был больше, чем литературный образ — он плакал, когда осознал его гибель на бумаге. И именно поэтому Бондарчук всю жизнь сожалел, что взялся за свой проект вместо того, чтобы помочь осуществить мечту друга.

Так и случилось, что для миллионов зрителей «Они сражались за Родину» стали символом героизма и боли войны. А для Бондарчука — тяжелым напоминанием об утрате и несбывшихся амбициях близкого человека.

Ранее мы писали: «Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным

Фото: Кадры из фильма «Они сражались за Родину» (1975 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Ваша жизнь — это комедия, драма или триллер? Ответьте на 5 вопросов и узнайте, какой советский актер вас бы сыграл (тест) Ваша жизнь — это комедия, драма или триллер? Ответьте на 5 вопросов и узнайте, какой советский актер вас бы сыграл (тест) Читать дальше 3 октября 2025
«Россию так и не спасли»: Роман Карцев снялся в трех фильмах Рязанова, но полюбил лишь один — от остальных воротило и его, и зрителей «Россию так и не спасли»: Роман Карцев снялся в трех фильмах Рязанова, но полюбил лишь один — от остальных воротило и его, и зрителей Читать дальше 2 октября 2025
Начали со стриптиза, закончили Лениным: один из лучших фильмов Ефремова довел чиновников СССР до белого каления — и месть была жесткой Начали со стриптиза, закончили Лениным: один из лучших фильмов Ефремова довел чиновников СССР до белого каления — и месть была жесткой Читать дальше 1 октября 2025
«Косметика и другие хитрости не помогают»: Вера Васильева прожила 97 лет совсем без спорта и диет — в чем секрет ее долголетия «Косметика и другие хитрости не помогают»: Вера Васильева прожила 97 лет совсем без спорта и диет — в чем секрет ее долголетия Читать дальше 30 сентября 2025
32 млн зрителей за год: сейчас этот фильм из СССР оценивают на 8.5 — а 60 лет назад его хотели уничтожить, все из-за сцены с воронами 32 млн зрителей за год: сейчас этот фильм из СССР оценивают на 8.5 — а 60 лет назад его хотели уничтожить, все из-за сцены с воронами Читать дальше 3 октября 2025
38% голосов: россияне назвали эту комедию СССР с рейтингом 8.3 «самой народной» — обогнала хиты Гайдая и Рязанова 38% голосов: россияне назвали эту комедию СССР с рейтингом 8.3 «самой народной» — обогнала хиты Гайдая и Рязанова Читать дальше 3 октября 2025
Помните, под что страдала Жади из-за Лукаса в «Клоне»? Мелодия была создана для фильма... Михалкова — попробуйте угадать название Помните, под что страдала Жади из-за Лукаса в «Клоне»? Мелодия была создана для фильма... Михалкова — попробуйте угадать название Читать дальше 3 октября 2025
От дерева в «Кавказской пленнице» до мечты Базина в «Курьере»: как хорошо вы помните 5 деталей из кино СССР? (тест) От дерева в «Кавказской пленнице» до мечты Базина в «Курьере»: как хорошо вы помните 5 деталей из кино СССР? (тест) Читать дальше 2 октября 2025
После «Кавказской» снимался в ширпотребе? У Шурика были еще десятки шикарных ролей, но запомнили его только дети После «Кавказской» снимался в ширпотребе? У Шурика были еще десятки шикарных ролей, но запомнили его только дети Читать дальше 2 октября 2025
«У нее постоянно блестело лицо…»: 5 причин, почему россиян сейчас бесят «Чародеи» — фанаты фильма, держитесь «У нее постоянно блестело лицо…»: 5 причин, почему россиян сейчас бесят «Чародеи» — фанаты фильма, держитесь Читать дальше 2 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше