Лучше «Атаки титанов» и «Поднятия уровня», но только по рейтингам: «Первородный грех Такопи» переоценен, и вот почему

23 августа 2025 07:29
Лучше «Атаки титанов» и «Поднятия уровня», но только по рейтингам: «Первородный грех Такопи» переоценен, и вот почему

Безвкусный тайтл на хайпе только благодаря горстке поклонников.

Мини-сериал по манге «Первородный грех Такопи» изначально воспринимался как «мрачная диковинка». Шесть эпизодов, странный инопланетный осьминог с миссией дарить счастье, девочка Сидзука, переживающая травлю и домашнее насилие, — казалось бы, слишком нишевая история для массовой аудитории.

Но результат ошеломил: все серии получили на IMDb оценки выше 9 баллов. Такого в жанре не было. Это свежее аниме всего за несколько эпизодов установило рекорд, который и не снился даже «Атаке титанов», «Поднятию уровня» и прочим хитам.

Казалось бы, перед нами новый прорыв. Но стоит копнуть глубже — и «Первородный грех Такопи» начинает трещать по швам.

Жестокость ради рейтингов

Лучше «Атаки титанов» и «Поднятия уровня», но только по рейтингам: «Первородный грех Такопи» переоценен, и вот почему

Сюжет строится на предельно простой схеме. Такопи, розовый микрокальмар-хэппианец, прилетает на Землю, чтобы «дарить счастье» и случайно оказывается втянут в историю Сидзуки — девочки, переживающей травлю и жестокое обращение дома.

Контраст между его наивным восприятием мира и реальностью человеческой боли должен был работать как эмоциональный крючок. Но дальше — пустота.

Сценарий буквально эксплуатирует тему насилия, превращая её в главный инструмент манипуляции зрителем. Каждая серия словно спрашивает: «Вам уже жалко ребёнка? А если ударим посильнее? А если добавим ещё щепотку драматизма?»

Вместо постепенного нагнетани саспенса авторы просто заваливают зрителя шок-контентом.

Социальная драма без глубины

Лучше «Атаки титанов» и «Поднятия уровня», но только по рейтингам: «Первородный грех Такопи» переоценен, и вот почему

Фанаты любят говорить, что аниме «социальное» и «не для всех», но в «Первородном грехе» нет настоящей социальной аналитики — есть только демонстрация страдания в концентрированном виде. «Не бейте детей, будьте добрее» — вот весь посыл.

Взять хотя бы концовку: все конфликты решаются магией Такопи, который внезапно помогает подросткам «переписать» судьбы. Получается, без волшебного осьминога никак? Тогда о какой реальной социальной проблематике вообще можно говорить?

В чем настоящая сложность

Лучше «Атаки титанов» и «Поднятия уровня», но только по рейтингам: «Первородный грех Такопи» переоценен, и вот почему

Создатели подают историю как исследование морали и добра, утверждая, что даже попытка помочь может сделать хуже. Но на деле персонажи выглядят карикатурно сломанными: здесь все либо абьюзеры, либо жертвы, либо и то, и другое одновременно.

Тонких градаций нет, как и серой морали. Ситуации доводятся до абсурда: мать пытается убить дочь, мальчик соглашается на ужасное преступление ради конкуренции с братом. Это скорее театрализованная треш-драма, чем социальное исследование.

Красивая форма

Лучше «Атаки титанов» и «Поднятия уровня», но только по рейтингам: «Первородный грех Такопи» переоценен, и вот почему

В Сети отмечают: нельзя отрицать: визуальная подача, работа камеры, монтаж и динамика — на высоте. Здесь действительно красивая режиссура и ритм повествования. Но всё это работает в контексте гиперболизированной драмы.

Именно поэтому при всех рекордных рейтингах «Первородный грех Такопи» ощущается переоцененной. Если подумать пару дней и не ставить оценку на эмоциях, она едва превысит 7 баллов.

Так вкусно еще не рисовали — вы видели этот сыр? Собрали 8 мультяшных блюд, из-за которых хочется заглянуть в холодильник.

Фото: Кадры из аниме «Первородный грех Такопи»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
