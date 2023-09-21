Лучшая версия отца: сын Фоменко и Голубкиной разбил уже не одно девичье сердце

Иван Фоменко мечтает продолжить семейную династию. Этой весной звездному наследнику исполнилось 20 лет. Пока он читает рэп, но планирует стать актером.

Его родители — Николай Фоменко и Мария Голубкина — давно развелись. Причиной для расставания супругов стала измена со стороны актрисы.

Она долго не решалась на разрыв с мужем, но вовремя вспомнила об одной индейской мудрости: лошадь сдохла — слезь. Артистка поняла, что этот брак не спасти, но ради детей осталась с бывшим возлюбленным в дружеских отношениях.

Фоменко, несмотря на развод, всегда принимал активное участие в жизни сына. Звезда экрана пожелал, чтобы его отпрыск учился в Лондоне, и полностью взял на себя связанные с этим расходы.

К слову, Иван вырос настоящим красавчиком. Многие отмечают его поразительное сходство с отцом, но при этом подчеркивают, что парень намного симпатичнее. Наверняка юноша уже разбил не одно девичье сердце.