Лучшая версия отца: сын Фоменко и Голубкиной разбил уже не одно девичье сердце
Завидный жених.
Иван Фоменко мечтает продолжить семейную династию. Этой весной звездному наследнику исполнилось 20 лет. Пока он читает рэп, но планирует стать актером.
Его родители — Николай Фоменко и Мария Голубкина — давно развелись. Причиной для расставания супругов стала измена со стороны актрисы.
Она долго не решалась на разрыв с мужем, но вовремя вспомнила об одной индейской мудрости: лошадь сдохла — слезь. Артистка поняла, что этот брак не спасти, но ради детей осталась с бывшим возлюбленным в дружеских отношениях.
Фоменко, несмотря на развод, всегда принимал активное участие в жизни сына. Звезда экрана пожелал, чтобы его отпрыск учился в Лондоне, и полностью взял на себя связанные с этим расходы.
К слову, Иван вырос настоящим красавчиком. Многие отмечают его поразительное сходство с отцом, но при этом подчеркивают, что парень намного симпатичнее. Наверняка юноша уже разбил не одно девичье сердце.