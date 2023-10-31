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Лучшая роль Михалкова: в СССР актера носили на руках после этого фильма

31 октября 2023 12:30
Лучшая роль Михалкова: в СССР актера носили на руках после этого фильма

Артист так и не смог превзойти самого себя.

За годы карьеры Никита Михалков снялся уже в 56 фильмах и сериалах. Публика и критики каждый раз с нетерпением ждут его новые работы, однако лишь один фильм был с восторгом принят и экспертами, и обычными зрителями.

Так, в 1984 году зрители увидели Михалкова в двухсерийной картине Эльдара Рязанова «Жестокий романс». В ленте он появляется в образе дворянина Сергея Паратова. В кадре артист красуется густыми усами, полностью захватывая все внимание зрителей и покоряя их талантом и харизмой.

Публика осталась шокирована игрой прославленного артиста. В прессе его тоже хвалили, называя одним из самых талантливых артистов страны. В том же году картина была признана фильмом года по версии журнала «Советский экран», а сам Михалков — лучшим актером. И в том же году он был удостоен звания «Народный артист РСФСР», навсегда вписав свое имя в историю кинематографа.

Фото: legion-media.ru, unsplash.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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