Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Лучшая Раневская: дочь Полищук произвела фурор (фото)

Лучшая Раневская: дочь Полищук произвела фурор (фото)

22 сентября 2023 10:00
Лучшая Раневская: дочь Полищук произвела фурор (фото)

Актриса отлично вжилась в роль.

Одной из главных телепремьер этого года стал сериал «Раневская», который был посвящен жизни и творчеству народной артистки. А идея проекта родилась еще за 10 лет до его премьеры. Больше всего сложностей возникло с подбором актрисы на главную роль, ведь на нее ложилась ответственная миссия по воплощению на экране несравненной звезды СССР.

В результате образ достался дочери Любови Полищук. И ее актерской игрой зрители оказались восхищены. По их мнению, хотя в сериале и несколько исказили жизненные события Раневской, но ее изображение Мариэттой Цигаль-Полищук оказалось невероятно точным.

Благодаря гримерам актриса была похожа на свою коллегу из прошлого, к тому же она еще смогла передать ее глубокий внутренний мир и оригинальность. Звезда экрана стала приятным открытием для многих россиян и произвела фурор.

«Мариэтта замечательно справилась с ролью», «Поставил плюс только за Мариэтту», «Мариэтта — лучшее открытие сезона для меня», «Прекрасная Цигаль-Полищук не смогла одна вытянуть сериал, хотя она и лучшая Раневская из всех возможных», — отмечают комментаторы.

Лучшая Раневская: дочь Полищук произвела фурор (фото)
Фото: legion-media.ru, unsplash.com, кадр из сериала «Фаина Раневская» (2023)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше