Лучшая Раневская: дочь Полищук произвела фурор (фото)

Одной из главных телепремьер этого года стал сериал «Раневская», который был посвящен жизни и творчеству народной артистки. А идея проекта родилась еще за 10 лет до его премьеры. Больше всего сложностей возникло с подбором актрисы на главную роль, ведь на нее ложилась ответственная миссия по воплощению на экране несравненной звезды СССР.

В результате образ достался дочери Любови Полищук. И ее актерской игрой зрители оказались восхищены. По их мнению, хотя в сериале и несколько исказили жизненные события Раневской, но ее изображение Мариэттой Цигаль-Полищук оказалось невероятно точным.

Благодаря гримерам актриса была похожа на свою коллегу из прошлого, к тому же она еще смогла передать ее глубокий внутренний мир и оригинальность. Звезда экрана стала приятным открытием для многих россиян и произвела фурор.