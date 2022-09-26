Лучшая «пышка» России: фигура самой красивой plus-size модели вызовет оторопь

Модели plus-size популярны во всем мире. Они доказывают, что красота женщины не зависит от цифр на весах. Но иногда те критерии, по которым девушки оказываются отнесены к разряду plus-size, оказываются весьма формальными. Достаточно лишь немного «вылезти» за пределы классических 90×60×90, и любая красавица уже будет считаться «плюсовой» моделью.

Так произошло с уроженкой Таганрога. Анастасия Бокша, которая в 2018 году выиграла конкурс TOP MODEL PLUS Russia, при росте в 171 сантиметр имела по всем показателям одинаковый «перевес» в 7 сантиметров: бедра — 97 см, талия — 67 см, грудь — 97 см. Этого оказалось достаточно, чтобы обойти больше 30 соперниц, собравшихся для участия в конкурсе со всей России и СНГ.

Впрочем, сама Анастасия предпочитает не обращать внимание на собственные параметры, поскольку считает, что каждый человек на земле уникален и красив по-своему, а себя «надо любить, каким бы ты ни был». После победы на конкурсе она переехала в Ростов-на-Дону и открыла там собственный бизнес, параллельно девушка участвует в фотосессиях, показах мод и рекламных съемках.