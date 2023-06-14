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«Лучшая пара»: Киркоров вывел в свет даму, которая недавно попрощалась с мужем

14 июня 2023 09:45
«Лучшая пара»: Киркоров вывел в свет даму, которая недавно попрощалась с мужем

Артист поддержал подругу в сложное время.

Филипп Киркоров давно известен как один из главных светских героев Москвы. Музыкант регулярно появляется на главных мероприятиях столицы, где привлекает к себе внимание не только других гостей, но и многомиллионной армии поклонников. При этом нередко компанию ему составляют и другие звезды.

Так, он не смог оставить в одиночестве Яну Рудковскую и провел вместе с ней все открытие веранды одного из столичных ресторанов. Последние дни продюсер проводит без супруга: Евгений Плющенко отправился на спортивные сборы в Кисловодск.

О прошедшем мероприятии артист рассказал в своих социальных сетях. Как отметил Киркоров, не отпускавший Рудковскую, вдвоем они выглядели эффектнее всех на вечере.

«Мы — лучшая пара шоу-бизнеса», — уверен артист.

Пользователи же не оставили без внимания запись. В комментариях они осыпали знаменитостей комплиментами.

«Лучшая пара»: Киркоров вывел в свет даму, которая недавно попрощалась с мужем

«Красавчики», — считают подписчики.

Фото: Global Look Press, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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