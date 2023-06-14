«Лучшая пара»: Киркоров вывел в свет даму, которая недавно попрощалась с мужем

Филипп Киркоров давно известен как один из главных светских героев Москвы. Музыкант регулярно появляется на главных мероприятиях столицы, где привлекает к себе внимание не только других гостей, но и многомиллионной армии поклонников. При этом нередко компанию ему составляют и другие звезды.

Так, он не смог оставить в одиночестве Яну Рудковскую и провел вместе с ней все открытие веранды одного из столичных ресторанов. Последние дни продюсер проводит без супруга: Евгений Плющенко отправился на спортивные сборы в Кисловодск.

О прошедшем мероприятии артист рассказал в своих социальных сетях. Как отметил Киркоров, не отпускавший Рудковскую, вдвоем они выглядели эффектнее всех на вечере.

«Мы — лучшая пара шоу-бизнеса», — уверен артист.

Пользователи же не оставили без внимания запись. В комментариях они осыпали знаменитостей комплиментами.