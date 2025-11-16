«Лучшая медицинская драма за всю историю»: этот свежий сериал со звездой «Бумажного дома» — находка для тех, кто ждет «Больницу Питт»

Меню
16 ноября 2025 09:25
Только здесь врачи — уже не супергерои.

Пока поклонники ждут второй сезон «Больницы Питт», на Netflix уже лежит драма, которая может стать вашим новым сериалом для бессонных ночей. Испанский проект «Чуть дыша» поразил зрителей своей реалистичностью.

Нет тех классических «соплей», которые создатели подобных проектов любят добавлять для эмоционального накала. Все честно, местами жестко и почти документально.

Про что сериал?

Сюжет разворачивается в государственной больнице имени Хоакина Сорольи в Валенсии. Здесь врачи и ординаторы работают на износ: графики рвут нервную систему, а ресурсов не хватает даже на базовые вещи. Когда терпеть становится невозможно, они объявляют забастовку.

Но пациенты не ждут, и многие продолжают лечить, несмотря ни на что. Все события находятся где-то между больничным хаосом, личными драмами и укором системы, где врачам приходится спасать жизни буквально на чистом энтузиазме.

Звездный каст

Главная звезда — Найва Нимри, знакомая по роли Алисии Сьерры из «Бумажного дома». Там она была расчетливым антагонистом, и здесь предстает в образе железной леди из правительства.

Второй приятный бонус — Ману Риос, звезда «Элиты». Его герой — интерн, который впервые сталкивается с настоящей медициной, а его идеализм быстро рушится под весом ответственности и цинизма старших коллег.

Зрители называют «Чуть дыша» «самой честной медицинской драмой за последнее десятилетие». На «Кинопоиске» у сериала 7,1, и многие зрители считают его гланым открытием 2024 года. Особенно те, кто устал от стерильных сериалов о «врачах-супергероях».

Лучшая медицинская драма за всю историю.

«Затаив дыхание» — это сериал , который обязательно стоит посмотреть любителям медицинских драм. Он предлагает свежий взгляд на проблемы, с которыми сталкиваются медицинские работники.

Как врач, я могу сказать, что это один из самых реалистичных сериалов, в котором рассказывается о выгорании и моральном истощении врачей.

Пока «Больница Питт» только готовится к возвращению, «Чуть дыша» можно смело ставить в очередь: два сезона по 8 серий пролетят незаметно, особенно если вы когда-нибудь работали до изнеможения и знаете, каково это.

Ранее мы писали: «Будете вспоминать еще долго»: новая дорама с рейтингом 8,4 на IMDb стала неожиданным открытием ноября

Фото: Кадры из сериалов «Бумажный дом», «Чуть дыша»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
