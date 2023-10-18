Лучшая из лучших: Тарасова назвала фигуристку, которая затмит Щербакову

Татьяна Тарасова давно оставила тренерскую деятельность, но, кажется, ничто не заставит ее откреститься от любимого вида спорта. Знаменитость тщательно следит за успехами российских фигуристов и делает самые смелые прогнозы.

Наставница Алексея Ягудина всегда охотно общается с журналистами. На этот раз она назвала имя одиночницы, которая затмит даже Анну Щербакову — олимпийскую чемпионку, за триумфом которой весь мир наблюдал во время Зимних игр 2022 года в Пекине.

Татьяна Анатольевна видела выступления фигуристок в рамках короткой программы на первом этапе Гран-при России и сделала важный вывод. Среди всех тренер выделила Аделину Петросян, которая и стала первой в турнирной таблице, набрав свыше 80 баллов. По уверению самой строгой судьи шоу «Ледниковый период», спортсменка выглядит «непобедимой».