Лучшая из лучших: Тарасова назвала фигуристку, которая затмит Щербакову
Спортсменку ждут большие победы.
Татьяна Тарасова давно оставила тренерскую деятельность, но, кажется, ничто не заставит ее откреститься от любимого вида спорта. Знаменитость тщательно следит за успехами российских фигуристов и делает самые смелые прогнозы.
Наставница Алексея Ягудина всегда охотно общается с журналистами. На этот раз она назвала имя одиночницы, которая затмит даже Анну Щербакову — олимпийскую чемпионку, за триумфом которой весь мир наблюдал во время Зимних игр 2022 года в Пекине.
Татьяна Анатольевна видела выступления фигуристок в рамках короткой программы на первом этапе Гран-при России и сделала важный вывод. Среди всех тренер выделила Аделину Петросян, которая и стала первой в турнирной таблице, набрав свыше 80 баллов. По уверению самой строгой судьи шоу «Ледниковый период», спортсменка выглядит «непобедимой».
«Реальной конкуренции у нее нет», — приводит слова Тарасовой ТАСС.