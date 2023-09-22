Лучшая импровизация ДиКаприо: эту сцена Кэмерон вырезал из «Титаника» (видео)
Актер раскрыл новые грани своего таланта.
«Титаник» стал главным фильмом 1997 года. Именно эта лента сделал знаменитым Леонардо ДиКаприо. Зрители всего мира рыдали, наблюдая за судьбой Джека и Розы. Но если бы Джеймс Кэмерон дал актеру волю, картина могла бы получиться намного позитивнее.
Юный ДиКаприо во время съемок в «Титанике» нередко устраивал импровизации. В Сеть попало видео, записанное за кадром. Один из участников съемочной группы проводит инструктаж для актеров, выкрикивая команды. А в это же время стоящий рядом Леонардо повторяет его слова и корчит при этом уморительные физиономии. Присутствующие не могли удержаться от смеха.
Если бы артист решил податься в комедийный жанр, пожалуй, он мог составить конкуренцию самому Джиму Керри. А «Оскар» получил бы намного раньше. Но, увы, подобные сцены не соответствовали серьезному характеру картины и режиссер их вырезал.