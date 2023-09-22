Лучшая импровизация ДиКаприо: эту сцена Кэмерон вырезал из «Титаника» (видео)

«Титаник» стал главным фильмом 1997 года. Именно эта лента сделал знаменитым Леонардо ДиКаприо. Зрители всего мира рыдали, наблюдая за судьбой Джека и Розы. Но если бы Джеймс Кэмерон дал актеру волю, картина могла бы получиться намного позитивнее.

Юный ДиКаприо во время съемок в «Титанике» нередко устраивал импровизации. В Сеть попало видео, записанное за кадром. Один из участников съемочной группы проводит инструктаж для актеров, выкрикивая команды. А в это же время стоящий рядом Леонардо повторяет его слова и корчит при этом уморительные физиономии. Присутствующие не могли удержаться от смеха.

Если бы артист решил податься в комедийный жанр, пожалуй, он мог составить конкуренцию самому Джиму Керри. А «Оскар» получил бы намного раньше. Но, увы, подобные сцены не соответствовали серьезному характеру картины и режиссер их вырезал.