Ложился под нож из-за ушей: Прилучный далеко не всегда был секс-символом (фото)

Павел Прилучный органично чувствует себя в образе мачо и сердцееда. Но в эту шкуру он влез не без помощи умелого пластического хирурга. До обращения к специалистам звезда экрана выглядел не брутально, а скорее смешно.

Актер не афиширует тот факт, что ложился под нож. Но правду не скроешь: знаменитость выдают уши. Именно из-за них «мажор» отправился на операционный стол.

Об этом в шоу «Дерзкая готовка» рассказал Александр Рогов. По уверению стилиста, красавчик сильно комплексовал из-за слишком заметных оттопыренных ушей, поэтому и решил «прилепить их к голове».

«Он был ушастенький и смешной, а сейчас — нет», — заметил модельер, уточнив, что муж Зепюр Брутян напрасно лишил себя индивидуальности.

По мнению Рогова, то, что Прилучный считал своим изъяном, на самом деле было ему к лицу. Между тем есть некоторые сомнения, что без хирургического вмешательства экс-супруг Муцениеце смог бы стать секс-символом российского кино.