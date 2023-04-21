Ложь Рыб выдает всего одна деталь, узнав ее вас больше не смогут обмануть

В зодиакальной плеяде есть несколько знаков, которые не могут похвастаться кристальной честностью. Они будут увиливать от правдивого ответа, напускать туман, придумывать небылицы, одним словом, делать все, чтобы запутать своего собеседника. Однако среди них есть всего лишь один знак, о котором можно с полным правом сказать “врут, как дышат”. Его представители обладают врожденным талантом ко лжи, но есть способ разоблачить их, понять, каким коварным приемом они постоянно пользуются, и больше никогда не попадаться на их удочку. Рассказываем, о каком знаке идет речь и как не стать жертвой его обмана.

Рыбы

Уроженцы водной стихии считаются самыми искусными лжецами в гороскопе - если вы думали, что гуру в этой сфере являются Близнецы и Скорпионы, то сильно ошибались.

В то время как за этими двумя знаками тянется шлейфом репутация врунишек и манипуляторов, Рыбы производят впечатление наивных простачков.

Представителям этого знака достаточно сделать невинное лицо и похлопать ресничками, чтобы убедить окружающих в своей честности. Однако не стоит вестись на такое поведение Рыб - под ним скрывается холодный расчет и желание обвести собеседника вокруг пальца.

Как раскусить лжецов?

Очень просто, убеждены астрологи. Достаточно как следует прислушаться к болтовне Рыб, чтобы понять, что дело тут нечисто. Дело в том, что когда уроженцы водного знака говорят неправду, они вываливают на собеседника слишком много ненужных деталей, чтобы их рассказ звучал достоверно.

Рыбы уверены, что если сочинить целую сагу в трех томах, человек, во-первых, не сможет поймать их на слове, ткнув в какой-нибудь значительный пробел в рассказанной истории, а во-вторых, надеются утопить собеседника в изобилии деталей. Когда информации так много, запомнить все и изобличить ложь сложнее.

Однако на самом деле, снабжая свой рассказ массой ненужных подробностей, представители знака оказывают сами себе медвежью услугу.

Они с головой выдают свое желание обвести человека вокруг пальца. Поэтому, предупреждают эксперты, не стоит слепо доверять Рыбам, которые заливаются соловьем.

Уроженцы этого знака живут в мире своих фантазий и порой чрезмерно ими увлекаются - настолько, что сами начинают верить в придуманное. Возможно, они не всегда преследуют корыстные цели, когда лгут, а просто пытаются произвести впечатление на собеседника, но перегибают палку.