Ложь и измены беременной жене: что скрывал образцовый семьянин Леонид Быков

Леонид Быков был женат лишь один раз. Супруга артиста Тамара подарила ему двоих детей: сына Александра и дочь Марьяну. Однако этот брак лишь казался идеальным.

Актер, который был в глазах общественности образцовым семьянином, имел немало скелетов в шкафу. На самом деле Быков обманывал свою жену и изменял ей, когда та была в интересном положении.

На съемках фильма «Судьба Марины» актер закрутил интрижку со своей коллегой, актрисой Татьяной Конюховой. Знаменитости, которым предстояло играть в любовь на экране, увлеклись друг другом и в реальной жизни, вот только артистка и понятия не имела о том, что ее возлюбленный — семейный человек.

Стоило только Конюховой завести разговор о совместном будущем, как Быков ловко уходил от ответа. Однако все тайное становится явным, и вскоре знаменитость поняла, почему ее избранник не торопится на ней жениться.

Как пишет канал Яндекс.Дзен «Кумиры наших и прошлых лет », когда Татьяна узнала, что у Быкова есть супруга, которая еще и ждет ребенка, то тут же поставила крест на этих отношениях, поскольку не желала рушить чужую семью.