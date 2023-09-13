Ловеласом не назовешь: как сейчас выглядит первый муж Макеевой и Гагариной

Может показаться, что между Анастасией Макеевой и Полиной Гагариной мало общего. Но это не так. Актрису и певицу объединяет «общий» муж. Для обеих брак с Петром Кисловым стал первым.

С коллегой по цеху артист познакомился на съемках сериала «Сеть». Влюбленные не стали медлить со свадьбой, о чем быстро пожалели. Супруги поняли, что вместе им каши не сварить — оба слишком разные. Поскольку у пары не было ни общего имущества, ни детей, развод оформили быстро и легко.

Второй раз Кислов отправился в ЗАГС уже с Гагариной. Под венец 19-летняя исполнительница шла глубоко беременной. У пары родился сын Андрей, но семья просуществовала всего три года.

Возлюбленные расстались больше десяти лет назад, но актер личную жизнь так и не наладил. Время не пощадило звезду экрана. Из ловеласа он превратился в незаурядной внешности мужчину с лишним весом — за таким женщины толпами точно не бегают.