Лосины не по размеру: Дженнифер Лопес едва не опозорилась на публике (фото)

Дженнифер Лопес никогда не скрывала, что гордится своей выдающейся фигурой. Она всегда подчеркивала свои роскошные бедра, не стесняясь самых откровенных нарядов. Однако недавно Лопес превзошла саму себя — ее последний аутфит вызвал бурное негодование общественности.

На днях поп-звезда решила посетить спортивный зал, но для выхода выбрала крайне неудачный наряд. Джей Ло облачилась в суперобтягивающие бирюзовые лосины, которые едва не разошлись по швам во время прогулки. Кроме того, пестрый принт с надписями визуально увеличил и без того внушительные формы певицы.

Публика подняла Лопес на смех. Пользователи Сети отметили, что звезде не помешало бы носить брюки на пару размеров больше, ведь такие лосины могут легко порваться по швам и вмиг опозорить Джей Ло на весь мир.

Говорят, артистка стала чаще посещать спортзал из-за стресса. После премии «Грэмми» ее мужа Бена Аффлека стали называть равнодушным и безучастным к их браку. Время покажет, так это или нет.