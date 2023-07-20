Лошадь или кролик? Этот тест ответит, кем бы вы были на ферме

В представлении многих горожан жизнь на ферме - это настоящая благодать. Чистый воздух, природа вокруг, натуральные продукты, только что сорванные с грядки или сделанные своими руками - лепота! На самом деле, конечно же, семейная ферма - не такое уж идиллическое место, как может показаться непосвященному человеку. У любого фермера полно ежедневных хлопот и забот, которые сыплются на голову словно из рога изобилия. Чаще всего на фермах занимаются выращиванием овощей, фруктов, производством натуральных продуктов, таких как сыр, масло, мед и т.д. Большинство фермеров разводят скот - коров, овец, коз, свиней и других. Это только кажется, что в таком деле нет ничего хитрого - животные пасутся на травке, вечером возвращаются домой, дают молоко и отправляются спать. На самом деле фермерам приходится тщательно следить за здоровьем своих подопечных, за тем, чтобы продукция, которую они давали, была надлежащего качества, кроме того, необходимо создавать самые комфортные условия для жизни животных. Каким питомцем на ферме вы могли бы стать - добродушной буренкой, озорным кроликом, кошкой, которая, как известно, гуляет сама по себе? Узнайте с помощью нашего теста.

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