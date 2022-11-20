Лощилина из «Десантуры» нет уже 11 лет: что сгубило Никиту Емшанова

Никита Емшанов больше всего запомнился зрителям по роли в сериале «Десантура». Всего же за свою карьеру артист успел исполнить десятки ролей, а в 2011 году неожиданно пропал с экранов. Как оказалось, жизнь артиста унесла страшная авария.

Как не раз признавались близкие знаменитости, он не представлял свою жизнь без адреналина. Актер не боялся превышать скорость и регулярно попадал в аварии на своих автомобиле и мотоцикле, но это не заставляло его быть аккуратнее на дороге. Однажды в свой день рождения он поехал покататься вместе с возлюбленной Екатериной Бирюковой и другом Константином, но эта поездка закончилась смертельным ДТП.

По официальным данным, Емшанов не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Nissan, который ехал впереди. Из-за этого машину артиста выбросило на встречную полосу, где в нее врезался Hyundai. Из-за этого артист и его друг умерли на месте, а Екатерина попала в больницу, где также скончалась спустя несколько часов. В тот день знаменитости исполнилось 28 лет.