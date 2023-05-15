Лорак потеряла голову от победителя «Мистер Испания», но внешность у него, мягко сказать, на любителя

Ани Лорак питает слабость к иностранцам. После болезненного развода с гражданином Турции Муратом Налчаджиоглу артистка вновь нашла утешение в объятиях мужчины из другой страны.

На этот раз избранником певицы стал Исаак Виджраку. Как пишет «Комсомольская правда », знойному испанцу 46 лет, он на все руки мастер. Возлюбленный Лорак — актер, терапевт, инструктор по йоге и вдобавок к этому знает толк в массаже и духовных практиках. А в 2002 году он одержал победу в конкурсе красоты «Мистер Испания».

Впрочем, в это многим верится с большим трудом. Красавцем Виджраку назвать трудно — его внешность явно на любителя. Впрочем, Лорак это не смущает. Исполнительница не скрывает, что влюблена, и охотно публикует фотографии с новым бойфрендом. Правда, комментарии к ним предпочитает держать закрытыми, чем немало злит хейтеров.