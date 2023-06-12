Лопырева опозорилась на всю страну: теперь над ней потешается каждый

Скандально известная модель и обладательница титула «Мисс Россия» Виктория Лопырева не сходит с заголовков СМИ и с уст многочисленных поклонников. Красавица известна не только своими достижениями, но и сомнительными выходками. На ее счету романы с женатыми мужчинами, скандалы со знаменитостями, громкие свадьбы и разводы. И всем этим Виктория не стесняется делиться в соцсетях и не только.

Например, громкий скандал разразился, когда модель влезла в семью бизнесмена Игоря Булатова и его жены Таты Карапетян. Виктория буквально увела мужчину из семьи и вовсю хвасталась этим в своих соцсетях. Не отставал от нее и сам Игорь. Он также публично распространялся об отношениях с Викторией. А вскоре новоявленные влюбленные и вовсе объявили, что ждут ребенка. Надо сказать, что далеко не все подписчики и знакомые Вики и Игоря разделили с ними эту радость.

Славится Лопырева и своими высказываниями. Не обладая глубокими знаниями, девушка тем не менее постоянно учит других жизни. Недавно в Сети появился ролик с советами от Вики о том, как быть, если в жизни наступила черная полоса. Например, если бросил любимый, потеряли работу или предала подруга. По мнению модели, достаточно начать с того, чтобы «чистить зубы левой рукой, если вы чистили правой». После таких кардинальных перемен все обязательно наладится.