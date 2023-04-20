Лопоухий из КВН давно не появляется на ТВ, но мы нашли его свежее фото: вряд ли узнаете

На протяжении многих лет Иосиф Буяновский был одним из самых ярких артистов команды КВН «Утомленные солнцем». Вместе со своим коллегами Михаилом Галустяном и Александром Реввой он смешил поклонников по всей стране, но потом неожиданно пропал с экранов.

Как оказалось, Буяновский, который покорял зрителей не только своим чувством юмора, но и необычной внешностью, решил не связывать свою жизнь со сценой. К удивлению подписчиков, которые были уверены, что артист останется на телевидении после ухода из КВН, он полностью переквалифицировался. Звезда сцены начал работать фотографом и переехал в Израиль, где стал строить новую карьеру с нуля.

Изменил Буяновский не только образ жизни, но и внешность.

Он отпустил щетину, старается не акцентировать внимание на своем успехе в КВН, а выглядит весьма скромно.