Лопоухий из КВН давно не появляется на ТВ, но мы нашли его свежее фото: вряд ли узнаете
Прошедшие годы полностью изменили его внешность.
На протяжении многих лет Иосиф Буяновский был одним из самых ярких артистов команды КВН «Утомленные солнцем». Вместе со своим коллегами Михаилом Галустяном и Александром Реввой он смешил поклонников по всей стране, но потом неожиданно пропал с экранов.
Как оказалось, Буяновский, который покорял зрителей не только своим чувством юмора, но и необычной внешностью, решил не связывать свою жизнь со сценой. К удивлению подписчиков, которые были уверены, что артист останется на телевидении после ухода из КВН, он полностью переквалифицировался. Звезда сцены начал работать фотографом и переехал в Израиль, где стал строить новую карьеру с нуля.
Изменил Буяновский не только образ жизни, но и внешность.
Он отпустил щетину, старается не акцентировать внимание на своем успехе в КВН, а выглядит весьма скромно.