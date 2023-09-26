Лопоухая из «Ералаша» разрушила чужую семью: любовник — актер с сомнительной репутацией

Анну Цуканову-Котт сложно назвать звездой первой величины. Однако актриса то и дело мелькает на экранах: знаменитость начала с детского «Ералаша», а потом заявила о себе благодаря картинам «Восьмидесятые» и «Мажор». Удачно сложилась и личная жизни знаменитости, которая счастлива с мужем-режиссером. Правда, в биографии артистки есть и темные пятна.

Общественность подозревает Цуканову-Котт в связи со скандальным Владимиром Епифанцевым, звездой артхаусных фильмов. Женатый артист положил глаз на коллегу и изменил с ней любимой жене Анастасии Веденской. Актриса из «Ералаша» втерлась в доверие к семье, чтобы разрушить ячейку общества.

Веденская не ожидала такой подлости от «близкой подруги». В 2018 году супруги официально оформили развод, и жизнь любовника Анны Цукановой-Котт окончательно покатилась по наклонной. Откровенные видео в соцсетях, драки, нарушение закона и запрещенные вещества — это неполный список похождений брутального актера.