Лопоухая из «Ералаша» разделась и явила миру аномальные ноги: эти кадры пугают
Пользователи Сети не верят своим глазам.
Анна Цуканова-Котт уже давно не лопоухая рыжая девчушка из «Ералаша». Актриса выросла и выкладывает в социальных сетях далеко не детский контент.
Одна из публикаций знаменитости неприятно удивила поклонников. Анна устроила фотосессию в красном купальнике по типу тех, в которых щеголяли красотки в сериале «Спасатели Малибу». Но если они восхищали всех без исключения, то Цуканова-Котт вызвала у интернет-пользователей лишь отвращение.
Раздевшись, артистка явила миру свои аномально длинные ноги. Рост звезды составляет всего 160 см, поэтому не исключено, что она вдохновилась примером Яны Рудковской и вытянула себя при помощи фотошопа. В любом случае фотографии показались фолловерам странными и пугающими.
«Неудачные кадры. В глаза бросаются сразу огромных размеров ножищи», «45-й размер ноги?», «Ноги три метра», — подняли на смех актрису.