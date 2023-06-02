Лопоухая из «Ералаша» разделась и явила миру аномальные ноги: эти кадры пугают

Анна Цуканова-Котт уже давно не лопоухая рыжая девчушка из «Ералаша». Актриса выросла и выкладывает в социальных сетях далеко не детский контент.

Одна из публикаций знаменитости неприятно удивила поклонников. Анна устроила фотосессию в красном купальнике по типу тех, в которых щеголяли красотки в сериале «Спасатели Малибу». Но если они восхищали всех без исключения, то Цуканова-Котт вызвала у интернет-пользователей лишь отвращение.

Раздевшись, артистка явила миру свои аномально длинные ноги. Рост звезды составляет всего 160 см, поэтому не исключено, что она вдохновилась примером Яны Рудковской и вытянула себя при помощи фотошопа. В любом случае фотографии показались фолловерам странными и пугающими.