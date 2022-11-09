Лопес раскрыла секрет примирения с Аффлеком: каждой россиянке на заметку

В этом году у поклонников Дженнифер Лопес появилась причина для ликования. Летом артистка вышла замуж за Бена Аффлека. Их отношения завязались еще 20 лет назад. Тогда голливудская пара объявила о помолвке и столкнулась со шквалом внимания от папарацци. С таким пристальным наблюдением за своей жизнью звезды не справились и уже через год расстались.

За это время они успели построить отношения и завести детей с другими людьми. Но в начале этого года появились слухи о воссоединении Дженнифер и Бена: их начали часто замечать репортеры на улицах. Вскоре пара подтвердила сплетни, а потом и устроила свадьбу, причем дважды: после тайной церемонии в Лас-Вегасе прошло большое торжество для близких.

И только сейчас миссис Аффлек раскрыла секрет примирения с бывшим бойфрендом. Как оказалось, зимой Бен написал ей электронное письмо, где выразил восхищение ее последним интервью. Дженнифер не стала игнорировать сообщение от бывшего, как сделали бы многие, а продолжила переписку. Вскоре они уже договорились о свидании, пишет Super .