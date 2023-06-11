Лопес начинает превращаться во фрика: это уже не женщина, а Халк (фото)

Дженнифер Лопес напрасно считают иконой красоты и женственности. Вернее, тот факт, что для своих 53 лет певица «сохранилась» просто феерически, сложно отрицать даже святому. Однако еще несколько лет назад женственностью от Лопес даже не пахло. До судьбоносной второй встречи с Беном Аффлеком артистка все свободное время проводила в спортзале. Но эффект от изнуряющих тренировок был прямо противоположен красивому.

Лопес сильно набрала вес и, вместо того чтобы согнать его, трансформировала жир в мышцы, поэтому стала на какой-то период времени достойной конкуренткой Арнольду Шварценеггеру. В этой «скале», состоявшей из бицепсов, трицепсов и кубиков пресса, было крайне сложно обнаружить женщину.

Благо, звезда вовремя взялась за ум и с помощью тренировок и питания «переделала» себя в женственную красотку. Поговаривают, что позитивное влияние на певицу оказал ее избранник.