Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет

2 октября 2025 17:09
И в кресле режиссера — уже не Гай Ричи.

Почти 15 лет фанаты ждут третью часть приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона в исполнении Роберта Дауни-младшего и Джуда Лоу. Картина с рабочим названием «Шерлок Холмс 3» должна стать продолжением фильма «Игра теней», однако ее производство с самого начала сопровождается задержками и переносами.

Впервые о сиквеле заговорили еще в 2011 году. Тогда студия Warner Bros. планировала вывести фильм в прокат на Рождество 2020-го, затем дату перенесли на 2021-й. Но ни один из этих планов так и не реализовался.

Роберт Дауни-младший был занят в киновселенной Marvel, а Гай Ричи, снявший первые две части, покинул проект. На его место пригласили режиссера Декстера Флетчера, известного по «Рокетмену».

Идея все еще в приоритете

Казалось, работа вот-вот начнется: в 2020 году съемки планировались в Калифорнии, а бюджет ленты должен был составить 107 миллионов долларов. Но пандемия вновь остановила проект. В 2023-м Флетчер признался, что они вместе с Дауни и сценаристом Джо Пенхоллом работали над историей прямо у актера дома.

Продюсер Сьюзан Дауни не скрывает, что у команды не раз было ощущение: фильм вот-вот сдвинется с мертвой точки. Но каждый раз мешали обстоятельства: занятость актеров, теперь уже Джуда Лоу, и остро стоит вопрос бюджета. Тем не менее Сьюзан уверяет — проект все еще в приоритете компании Team Downey и самого Роберта.

Я бы очень хотела, чтобы мир увидел "Шерлока 3". Очень. И мы давно над ним размышляем, — говорит продюсер.

Интересно, что, судя по последним заявлениям, третья часть может кардинально изменить атмосферу: действие картины, вероятнее всего, перенесут из привычного Лондона в США. Сюжет держат в секрете, известно лишь, что история будет разворачиваться спустя десять лет после событий «Игры теней».

Так что судьба фильма по-прежнему остается неопределенной. Если триквел все же увидит свет, зрителей должны вознаградить за столь долгое ожидание, как минимум, отличным сценарием.

Фото: Кадры из фильма «Шерлок Холмс 2: Игра теней» (2011 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
