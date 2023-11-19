Ломают зубы о гранит науки: дети с этими именами становятся двоечниками и прогульщиками

Специалисты, изучающие влияние имени на судьбу человека, утверждают, что от выбора родителей зависит и то, как ребенок будет учиться в школе. Поэтому, если вы назвали сына или дочь одним из этих имен, сетовать за двойки придется только на себя.

В числе тех, кому не светят великие академические достижения, эксперты называют пять имен: Алексей, Анастасия, Екатерина, Иван и Диана. Эти выводы подтверждаются многочисленными социологическими опросами и практикой.

Считается, что людям, которых так назвали родители, сложно долгое время сидеть на одном месте и запоминать большие объемы информации.

Но есть у них и преимущества: владельцы таких имен деятельны, активны и подвижны. Они добиваются гораздо большего успеха в областях, которые требуют смены различных видов деятельности и много энергии. В креативных отраслях Насти и Вани получат больше возможностей для раскрытия своего потенциала, чем в науке.