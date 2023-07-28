«Ломают детям психику»: народ пристыдил Кабаеву за жестокие слова
Олимпийская чемпионка перегнула палку.
Олимпийская чемпионка Алина Кабаева нередко посещает собственную академию «Небесная грация», где тренируются будущие гимнастки со всей России. Она следит за успехами юных спортсменок, дает им советы, а иногда и критикует.
Так, видео, где Алина Кабаева в строгой манере беседует с одной из своих подопечных, вызвало противоречивую реакцию в Сети. Чемпионка смотрела отчетное выступление учениц академии, и девочка по имени Каролина допустила ошибку, заплакала и убежала. Тогда опытная гимнастка посчитала нужным поговорить с ребенком. Она подчеркнула, что слезами ситуацию не исправить, а ошибиться может любой человек. Поэтому нужно много работать, чтобы достичь совершенства, а не плакать.
В комментариях мнения разделились. Одни написали, что подобные беседы в холодной манере наносят детям серьезную психологическую травму. Другие поддержали Кабаеву и заявили, что в большом спорте не место эмоциям и нежности.