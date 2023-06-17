Ломает психику даже взрослым: этот советский мультфильм давно пора запретить

Советские зрители увидели первый эпизод «Ну, погоди!» летом 1969 года. Мультфильм сразу же стал народным хитом и до сих пор не теряет свой актуальности. При этом многие специалисты уверены, что далеко не всем детям нужно показывать это шоу.

Так, по словам психотерапевта Таты Феодориди, герои «Ну, погоди!» далеко не так просты, как может показаться на первый взгляд. Заяц тоже терроризирует Волка и откровенно издевается над ним, поэтому считать его лишь жертвой будет неправильно. При этом Волк, хоть и пытается поймать своего противника, никогда не проявляет излишней жестокости к нему.

Подобные сюжеты, как рассказала специалист порталу Woman, могут серьезно сказаться на психике юных зрителей. Они не только показывают многочисленные комично поданные акты жестокости, но и демонстрируют, что нарушать личные границы — это естественно и нормально.