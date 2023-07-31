Лолита живет в постоянном страхе: самая близкая женщина изводит звезду

Звезда отечественной эстрады Лолита Милявская переживает не лучшие времена. Певица страшно тревожится за самого близкого члена своей семьи — свою мать, у которой серьезные проблемы со здоровьем.

Каждый звонок родительницы провоцирует у эмоциональной Лолиты приступ паники. В этом году Алла Дмитриевна отметила свое 80-летие, а с возрастом, как известно, приходят и многочисленные недуги. Милявская не уточнила, какие именно проблемы у ее матери, но дала понять, что дела обстоят плачевно.

По словам Лолиты, лучшее время жизни — детство и школьная пора. Не нужно думать о многих взрослых вещах: о пропитании, одежде и прочих нуждах. Обо всем этом заботятся родители, а ребенок просто радуется жизни и ни за что не отвечает. Этот период больше никогда не повторится, поэтому надо ловить момент.

Но сегодня Лолита может только ностальгировать по тем беззаботным временам. Она давно забыла, что такой покой, ведь переживания о матери ее буквально изводят.