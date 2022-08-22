Лолита выдала истинное отношение к «Ласковому маю»: такого не ожидал никто

«Ласковый май» называют самым коммерческим проектом советской эстрады. Такого оглушительного успеха не смогла добиться ни одна другая группа. Миллионы поклонниц по всей стране, полные залы и неслыханные гонорары — феномен популярного коллектива обсуждают до сих пор.

Пока фанаты наслаждались творчеством группы, другие звезды и музыканты не понимали, чем их коллеги покорили слушателей. Так, свое истинное отношение к «Ласковому маю» выдала певица Лолита Милявская. Артистка заявила, что никогда не разделяла всеобщего восторга.

«Мы плевались. Два притопа, три прихлопа. Еще и фанера. Еще и фальшивая», — подытожила Милявская в рамках программы «Ласковый май и Юра Шатунов. Лекарство для страны».

Отметим, что интернет-пользователи в большинстве своем не согласились с исполнительницей. Многие заметили, что популярные сегодня песни не идут ни в какое сравнение с хитами «Ласкового мая».