Лолита выдала истинное отношение к «Ласковому маю»: такого не ожидал никто
Звезда никогда не разделяла всеобщего восторга.
«Ласковый май» называют самым коммерческим проектом советской эстрады. Такого оглушительного успеха не смогла добиться ни одна другая группа. Миллионы поклонниц по всей стране, полные залы и неслыханные гонорары — феномен популярного коллектива обсуждают до сих пор.
Пока фанаты наслаждались творчеством группы, другие звезды и музыканты не понимали, чем их коллеги покорили слушателей. Так, свое истинное отношение к «Ласковому маю» выдала певица Лолита Милявская. Артистка заявила, что никогда не разделяла всеобщего восторга.
«Мы плевались. Два притопа, три прихлопа. Еще и фанера. Еще и фальшивая», — подытожила Милявская в рамках программы «Ласковый май и Юра Шатунов. Лекарство для страны».
Отметим, что интернет-пользователи в большинстве своем не согласились с исполнительницей. Многие заметили, что популярные сегодня песни не идут ни в какое сравнение с хитами «Ласкового мая».
«По сравнению с тем, что поют последние 10 лет, это просто шедевр!», «У них тексты далеко не примитивные. По сравнению с нынешней попсой это целые сюжеты», — гласят комментарии в Сети. Некоторые даже предположили, что певицей движет обыкновенная зависть. «Завышеная самооценка, а сами в музыке ноль», — подметил один из интернет-пользователей.