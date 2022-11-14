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Киноафиша Статьи Лолита показала содержимое холодильника и лишила всех дара речи (видео)

Лолита показала содержимое холодильника и лишила всех дара речи (видео)

14 ноября 2022 11:40
Лолита показала содержимое холодильника и лишила всех дара речи (видео)

Фанаты не смогли скрыть свое возмущение.

Певица Лолита шокировала поклонников своим рационом. Артистка последние дни находится в турне, но старается соблюдать специальную диету. Как оказалось, в нее входят весьма специфические продукты.

Так, судя по видео, которое появилось в блоге исполнительницы, главные продукты в ее холодильнике — сало и фуа-гра. При этом она старательно избегает овощей, а перекусывает печеньем.

«В холодильнике — фуа-гра, сало... Сало — самое главное лекарство, которое лежит в заморозке. Помидоры, огурцы — это я не ем», — заявляет исполнительница.

Пользователи Сети не прошли мимо неожиданного видео. В комментариях многие раскритиковали артистку за ее рацион и призвали внимательнее относиться к питанию, ведь такая диета может привести к проблемам со здоровьем.

«Такой рацион и врагу не пожелаешь», «Мне кажется, это не только не диетично, но и не полезно», «Я бы не выжил на таких продуктах», «Выглядит как очень вредная еда на каждый день», — пишут подписчики.

Фото: Globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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