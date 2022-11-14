Лолита показала содержимое холодильника и лишила всех дара речи (видео)

Певица Лолита шокировала поклонников своим рационом. Артистка последние дни находится в турне, но старается соблюдать специальную диету. Как оказалось, в нее входят весьма специфические продукты.

Так, судя по видео, которое появилось в блоге исполнительницы, главные продукты в ее холодильнике — сало и фуа-гра. При этом она старательно избегает овощей, а перекусывает печеньем.

«В холодильнике — фуа-гра, сало... Сало — самое главное лекарство, которое лежит в заморозке. Помидоры, огурцы — это я не ем», — заявляет исполнительница.

Пользователи Сети не прошли мимо неожиданного видео. В комментариях многие раскритиковали артистку за ее рацион и призвали внимательнее относиться к питанию, ведь такая диета может привести к проблемам со здоровьем.