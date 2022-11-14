Лолита показала содержимое холодильника и лишила всех дара речи (видео)
Фанаты не смогли скрыть свое возмущение.
Певица Лолита шокировала поклонников своим рационом. Артистка последние дни находится в турне, но старается соблюдать специальную диету. Как оказалось, в нее входят весьма специфические продукты.
Так, судя по видео, которое появилось в блоге исполнительницы, главные продукты в ее холодильнике — сало и фуа-гра. При этом она старательно избегает овощей, а перекусывает печеньем.
«В холодильнике — фуа-гра, сало... Сало — самое главное лекарство, которое лежит в заморозке. Помидоры, огурцы — это я не ем», — заявляет исполнительница.
Пользователи Сети не прошли мимо неожиданного видео. В комментариях многие раскритиковали артистку за ее рацион и призвали внимательнее относиться к питанию, ведь такая диета может привести к проблемам со здоровьем.
«Такой рацион и врагу не пожелаешь», «Мне кажется, это не только не диетично, но и не полезно», «Я бы не выжил на таких продуктах», «Выглядит как очень вредная еда на каждый день», — пишут подписчики.