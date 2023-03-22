Лолита показала себя без макияжа, грима и фотошопа: народ всполошился (фото)

Лолита Милявская известна не только своей карьерой, но и развитием социальных сетей. Она регулярно публикует записи и видео, в которых откровенно и честно рассказывает о своей жизни.

Так, недавно певица поделилась роликом, в котором показала виды заснеженной столицы и призналась, что переживает по поводу количества подписчиков в своих блогах.

Короткий ролик шокировал поклонников артистки. В комментариях они с удивлением отметили, как молодо выглядит 59-летняя артистка, представшая в записи совсем без косметики. Обсуждая видео, они осыпали Милявскую комплиментами, признав ее одной из самых эффектных звезд российского шоу-бизнеса.